Il Corriere dello Sport (J.. Aliprandi) – La Roma ha incaricato intermediari internazionali di cercare potenziali acquirenti per Lorenzo Pellegrini, con l’obiettivo di ottenere circa 10 milioni di euro e alleggerire il monte ingaggi. Prime manifestazioni d’interesse sono arrivate da West Ham e Besiktas, ma il capitano giallorosso, fermo per infortunio e atteso al rientro entro fine mese, vuole restare a Trigoria per giocarsi le sue carte con Gasperini. Il tecnico non ha ancora deciso se impiegarlo da trequartista o in un ruolo più arretrato. La cessione, insieme a quella di Manu Koné, garantirebbe al club un immediato beneficio economico e una boccata d’ossigeno in ottica fair play finanziario, evitando corse all’ultimo minuto per plusvalenze a giugno. Per il momento, Pellegrini aspetta segnali concreti: solo offerte davvero convincenti, dall’Italia o dall’estero, potrebbero spingerlo a lasciare la Roma.