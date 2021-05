Pellegrini pressa Belotti per averlo anche a Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Lorenzo Pellegrini è in attesa del nuovo contratto, ma intanto è concentrato sull’Europeo. Il capitano della Roma è in ritiro con la Nazionale a Santa Margherita di Pula, oggi è in programma un’amichevole a Cagliari contro San Marino, ma il centrocampista non giocherà perché deve recuperare da un infortunio muscolare rimediato nel derby all’ultima giornata di campionato: la Roma ha vinto la stracittadina di ritorno, il capitano si portava da tempo dietro un fastidio che nel match con la Lazio è sfociato in qualcosa da dover valutare meglio e gestire.

Pian piano se lo sta mettendo alle spalle, sarà pronto al momento opportuno. Tiago Pinto ha fatto sapere che l’incontro con il suoi procuratori è imminente. Questione di giorni, forse di ore, ma nessuna delle due parti prevede colpi di scena. Giampiero Pocetta, che con Giovanni Ferro cura gli interessi del giocatore, ieri era a Milano dove sono già giornate di primi confronti in ottica calciomercato, probabile che l’incontro con il direttore generale della Roma avvenga al suo rientro.

Lorenzo Pellegrini in Nazionale ha molti amici. Tra questi Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il centravanti del Torino è un obiettivo della Roma, i due hanno parlato della possibilità di giocare insieme nella prossima stagione. Belotti ha rifiutato la proposta di rinnovo presentatagli dal presidente del Torino Urbano Cairo e ritiene che a 27 anni sia giunto il momento di fare una nuova esperienza: al Toro aveva già dato prova di fedeltà e amore quattro anni fa, nonostante la corte serrata del Milan. Ora vuole provare a fare il salto, sarebbe felice di trasferirsi in giallorosso.