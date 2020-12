Pellegrini potrebbe recuperare per il Bologna: nessun interessamento dei legamenti o della capsula legamentosa

La Roma può tirare un sospiro di sollievo. Dopo il contrasto con Obiang nel corso del match contro il Sassuolo, la caviglia di Lorenzo Pellegrini si era gonfiata, facendo temere il peggio alla società. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante su Twitter però, non c’è nessun interessamento dei legamenti e della capsula legamentosa per il calciatore, che potrebbe anche recuperare per la partita di campionato contro il Bologna, domenica 13 dicembre alle ore 15. Venerdì verranno valutate le sue condizioni e si deciderà se farlo allenare con il resto della squadra.

Non c'è interessamento dei legamenti e della capsula legamentosa per Lorenzo #Pellegrini. Si temeva il peggio.

Essendo solo un trauma contusivo, potrebbe anche recuperare per il Bologna. Venerdì decideranno se farlo allenare con la squadra. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 9, 2020