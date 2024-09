La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Non sarà facile, anche perché sarà la terza partita in sette giorni, con le tossine delle sfide contro Udinese e Athletic Bilbao che si faranno inevitabilmente sentire. Ma forse è anche per questo che Ivan Juric è pronto a varare la formula-fantasia per la sua terza Roma, quella che oggi andrà a caccia di una vittoria fondamentale contro il Venezia. Pellegrini e Soulé alle spalle di Dovbyk.

Lorenzo Pellegrini non vive un momento felice, soprattutto nel rapporto con parte della tifoseria. I fischi contro l’Udinese sono stati sonori, ma il capitano ha le spalle larghe e coraggio per andare avanti per la sua strada. E Juric ci sta pensando, anche perché senza Dybala sa che il capitano può fornirgli quel carico di fantasia che altrimenti non avrebbe. Del resto, negli ultimi 5 anni ha segnato 46 gol e piazzato 44 assist.

Non ci sono in giro così tanti centrocampisti offensivi con quei numeri… Soulé, invece, viene dal mezzo passo falso con il Bilbao, dove è entrato con una testa un po’ così, fallendo anche l’occasione del potenziale 2-0, a inizio ripresa. Il progetto della Roma era infatti di vendere la Joya e di lanciare Soulé, come esterno nel 4-3-3 di De Rossi. La storia poi si è sviluppata in modo diverso e ora tocca proprio a Soulé cambiare il corso degli eventi. Un po’ come Pellegrini.