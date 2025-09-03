Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Lorenzo Pellegrini rimarrà alla Roma almeno fino a gennaio, e probabilmente fino a giugno quando scadrà il suo contratto, che non verrà rinnovato. Nonostante le voci di mercato e l’assenza di una nuova destinazione, il capitano giallorosso continuerà a dare il massimo per il club. Gian Piero Gasperini ha intenzione di sfruttarlo insieme a Baldanzi e Dovbyk, soprattutto in un periodo caratterizzato da molte partite ravvicinate tra campionato e coppe.

Il tecnico lo riposiziona a centrocampo, un ruolo meno offensivo rispetto alla trequarti, dove Pellegrini aveva giocato con Ranieri, Mourinho e Fonseca. Ora il focus sarà sulla costruzione del gioco e sui compiti difensivi, mentre sulla trequarti Gasperini preferisce schierare veri attaccanti. L’obiettivo è far rendere Pellegrini al meglio, sfruttando la sua esperienza e capacità di supporto al gioco, anche se non più come finalizzatore principale.

Con El Aynaoui convocato per la Coppa d’Africa a dicembre, i titolari del centrocampo saranno Cristante e Koné, affiancati da Pisilli e, se necessario, dallo stesso Pellegrini. Dopo aver recuperato dalla lesione, il giocatore si è allenato con il gruppo e sarà convocato simbolicamente anche per la partita contro il Pisa.

Inoltre, la sosta per le Nazionali offre al centrocampista due settimane preziose per ritrovare ritmo e forma fisica. Domani, chi non partirà per gli impegni internazionali parteciperà a un test amichevole a porte chiuse contro il Roma City, un’occasione ulteriore per Pellegrini di accumulare minutaggio e prepararsi al meglio per il prossimo impegno contro il Torino all’Olimpico. Il futuro può attendere: ora la priorità è rimettersi in forma e dimostrare di essere ancora una risorsa importante per Gasperini e la squadra.