Dopo il pareggio della Roma contro il Bologna, Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI PELLEGRINI

Un gol importante il tuo.

“Si, abbiamo parlato tanto questa settimana, non era facile dopo Genoa e chiunque entra deve fare la differenza per la Roma e nient’altro”.

Siete riusciti a rialzarvi dopo l’1 a 0.

“Lo step lo facciamo quando ci serve tirare fuori una prestazione così.

Non posso dire niente ai miei compagni, questo è un gruppo speciale che non abbassa mai la testa. Al di là di come andrà sono orgoglioso di farne parte”.

Tu hai giocato con tanti campioni, com’è Malen?

“Io Donny non lo conoscevo così bene. Mi sembra che ci siamo incontrati qualche volta in nazionale, ma fa la differenza. Anche se non è al centro dell’azione riesce a fare la differenza e ci aiuterà a fare la differenza, perché i nostri tifosi se lo meritano e lotteremo fino alla fine”.