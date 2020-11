Pellegrini negativo, Smalling è in forte dubbio

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una buona e una cattiva notizia per Paulo Fonseca: Lorenzo Pellegrini si è negativizzato, diminuiscono invece le possibilità di vedere Chris Smalling in campo domani, nella gara casalinga contro il Parma. Al numero 7 rimane però da superare la visita d’idoneità, mentre l’inglese anche ieri ha svolto lavoro differenziato a causa di un’intossicazione alimentare che nei giorni scorsi lo ha pesantemente debilitato. Al massimo, il centrale potrà andare in panchina. La scelta definitiva Fonseca non l’ha ancora presa. Il portoghese deciderà oggi, dopo l’allenamento di rifinitura a Trigoria.