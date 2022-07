Pellegrini: “Mourinho ci ha trasformati e i nuovi lo capiscono”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Lorenzo Pellegrini nella Roma ci crede. La gioia provata nell’alzare la Coppa a Tirana è stata così forte e vuole provarci ancora. Al termine del ritiro in Portogallo, il capitano ha fatto un bilancio: “In Algarve ci siamo trovati benissimo, abbiamo lavorato tanto, con l’obiettivo di ripartire con il piede giusto”.

La Roma ha lavorato tanto, sedute di allenamento pesanti, una preparazione studiata da Mourinho e il suo staff per affrontare una stagione mai vista, con una sospensione di due mesi a novembre: “Quest’anno dovremo affrontare questa novità della sosta molto lunga, quindi sarà importante partire subito forte per fermarci a novembre in una posizione in alto in classifica“.

Dybala, Matic, Celik, Svilar, i nuovi arrivati sono già al lavoro, ma arriveranno anche altri rinforzi. Pellegrini è convinto che la mentalità sia quella giusta e nella Roma può fare la differenza: “Con i nuovi compagni siamo migliorati. Lo scorso anno abbiamo vissuto un’annata speciale in cui alla fine è arrivato un trofeo, quindi vuol dire che la mentalità che si è creata, all’interno del gruppo, soprattutto grazie all’allenatore, è vincente, di gente che lavora, che non molla e che anche in anche in allenamento vuole vincere sempre la partitina. Questo è importante perché aiuta i nuovi a fargli capire qual è la nostra mentalità“.