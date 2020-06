Pellegrini, Mkhitaryan e Pastore. C’è abbondanza dietro a Dzeko

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Ieri sono arrivate due ottime notizie per Paulo Fonseca: Mkhitaryan e Pellegrini hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e sono quindi arruolabili per la prima partita contro la Sampdoria. Non ci sarà sicuramente Zaniolo mentre è in forte dubbio Pau Lopez su cui una decisione sarà presa solamente in extremis. I posti in difesa sembrano essere già assegnati: Zappacosta, Mancini, Smalling e Kolarov.

A centrocampo solo Veretout è sicuro del posto con Diawara e Cristante che si giocano l’altro. Sulla trequarti invece c’è molta concorrenza. Nel ruolo centrale potrebbero giocare Pellegrini, Mkhitaryan o Pastore. L’armeno potrebbe anche partire esterno ma lì ci sono anche Perotti e Kluivert. A destra il ballottaggio è tra Cengiz Under e Carles Perez. Davanti ci sarà sicuramente Dzeko. Intanto ieri ha parlato Federico Fazio: “Abbiamo voglia di ritrovarci in campo, non ci sono distrazioni. Pensiamo solo a centrare la Champions e all’Europa League”.