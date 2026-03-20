Pellegrini: “L’orgoglio te lo riempie vestire questa maglia. Dobbiamo ritrovare la forza, ma oggi è difficile“

Durante il post partita di Roma-Bologna, Lorenzo Pellegrini ha lasciato delle dichiarazioni su Sky Sport.

LE PAROLE DI PELLEGRINI

Esistono sconfitte che riempiono di orgoglio?

“L’orgoglio te lo riempie vestire questa maglia sia nelle sconfitte sia nelle vittorie. Oggi c’è tanta delusione, abbiamo provato in tutti i modi a fare una grande partita. Non siamo stati perfetti in occasione dei gol, ma abbiamo sempre ripreso la partita. Nei supplementari non ho mai percepito il pericolo di poter perdere. C’è tanta delusione, soprattutto per l’abnegazione che è stata messa”.

Sul periodo difficile della Roma

“Le ultime due settimane sono state dure. Dobbiamo ritrovare la forza, ma oggi è difficile. In queste ultime gare le cose non sono andate, ma oggi ci sono tanti buoni spunti come la reazione dopo i gol subiti. Ci sono cose positive, ma dobbiamo migliorare su altri aspetti. Le cose sono cambiate in negativo, ma in 3/4 partite possono cambiare anche in positivo”.