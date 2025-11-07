Pellegrini: “La strada è giusta”

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Con Dybala fermo ai box per infortunio, il timore di una Roma spenta, priva della sua dose di tecnica pura, aleggiava come un’ombra a Glasgow. Pellegrini, però, ha preso in mano la torcia e l’ha accesa, sparandosi quel raggio di luce addosso. Già, l’ex capitano ha illuminato Ibrox con un gol d’autore – un piattone rasoterra che ha chiuso la corsa l’angolino basso – e un calcio d’angolo perfetto da cui è nato il colpo di testa a porta vuota di Soulé.

La sua è stata una prova consistente, di personalità, che ha ricordato a tutti il valore di un giocatore che non era titolare dalla sfida contro l’Inter. “Non era una partita semplice – ha detto l’ex capitano a fine gara – Ma era importante vincere per dare continuità a quello che stiamo facendo. Sicuramente si può fare anche meglio. La strada però è giusta. Quello che secondo me va apprezzato in questo momento è il continuo miglioramento di questo gruppo. All’inizio della stagione abbiamo fatto risultati, ma non con questa determinazione e con questi passi avanti che si vedono proprio a occhio nudo. L’obiettivo è continuare a migliorarci, poi gli obiettivi reali saranno più chiari”.

In Scozia Lorenzo ha dato un segnale fortissimo. Certo, in primis si è tolto la nomea di uomo-derby con questo secondo centro stagionale. Ma dall’altra parte ha confermato di poter essere un valore aggiunto per la Roma, il giocatore che può incidere nei momenti chiave. Il futuro rimane avvolto da una nebbia fitta, con i mesi a venire che saranno decisivi per capire se la strada sarà sempre la stessa o meno.