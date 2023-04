Gioia infinita per Lorenzo Pellegrini. Dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane, il capitano è stato protagonista ieri sera nel match contro il Feyenoord. Per Lorenzo dopo il passaggio del turno, non sono finite le belle notizie. Veronica Martinelli, moglie del capito giallorosso ha annunciato di essere in dolce attesa pubblicando un post su Instagram: “Non c’è due senza tre”.