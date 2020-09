Pellegrini inserito nella top 11 della storia del Sassuolo, il trequartista: “È un onore. Siete sempre nel mio cuore” – FOTO

Tra il percorso nelle giovanili giallorosse ed il ritorno nella Roma dei grandi, Lorenzo Pellegrini ha vissuto una parentesi della sua carriera nel Sassuolo. Il talento romano evidentemente ha lasciato il segno in neroverde, tanto da spingere i tifosi emiliani ha selezionarlo nella Top 11 della storia del club, che quest’anno festeggia il suo centenario. Il numero 7 della Roma ha voluto ringraziare, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, i sostenitori del Sassuolo con queste parole: “È un onore per me, grazie a tutti! Siete sempre nel mio cuore”.