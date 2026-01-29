CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – La Roma resta la bussola di Pellegrini, che nonostante il contratto a scadenza continua a vedere solo e soltanto giallorosso. Rispondendo a una serie di domande in un contenuto social di Futbol Emotion, il centrocampista ha ricordato come “la maglia più preziosa che ho è quella della finale di Conference”. Un trofeo che Pellegrini ha conquistato da capitano.

Il sogno che vuole realizzare si è invece trasformato in un messaggio a Gattuso: “Giocare un Mondiale”. Lorenzo spera infatti di rientrare tra i calciatori che a marzo andranno a disputare il playoff. Anche nella musica il ragazzo di Cinecittà è molto romanista. Due su tre dei suoi cantanti preferiti hanno infatti la lupa sul petto: “Alicia Keys, Venditti e Ultimo”. È arrivato da suo papà, invece, il consiglio da tenere a mente per il resto della carriera: “Rimanere sempre quello che sei e non cambiare mai”.