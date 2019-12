Pellegrini: “Il gol mi serviva”. Dzeko: “Siamo forti”

Una pennellata per innescare Zaniolo sul gol di Dzeko. Un destro di piatto da fuori area che ha levato pressione a tutta la Roma allontanando definitivamente la Fiorentina. Pellegrini ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di alto livello e fondamentale per Fonseca. Questa la sua gioia a fine match: “Sono molto contento per questo gol, mi serviva. Una grande squadra reagisce alle difficoltà che trova in campo“. Anche Dzeko ha speso parole al miele per la squadra e per il tecnico: “Questa è la strada giusta ma possiamo migliorare, dopo il 2-0 ci siamo rilassati e abbiamo preso un gol inutile. Il mister è un allenatore fortissimo e una persona seria che ci parla sempre faccia a faccia e ci dice la verità“. Lo scrive Il Tempo.