Pellegrini, il futuro è qui: prove di rinnovo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Sua Maestà Lorenzo Pellegrini è uno dei migliori uomini assist del campionato. Tra gol e ultimi passaggi ha già eguagliato lo score dello scorso anno. Quest’anno ha completato la sua crescita, è un giocatore molto utile tatticamente, completo. Un giocatore di qualità e quantità.

Leggi anche: Blindare Mancini difensore goleador aspettando Dzeko

Contro il Genoa ha corso più di tutti, con oltre dodici chilometri. Ha fatto l’assist per Mancini su calcio d’angolo, ha tentato il gol, ma per stanchezza non è riuscito a dare il giro al pallone, che è finito alto. Poi ha calciato la punizione sulla barriera, perché con Fonseca l’aveva studiata in settimana e di solito i giocatori rossoblù in barriera saltano sempre.

Leggi anche: Parla Lucescu: “Shakhtar Brazil, ma la Roma ha Micki”

Lorenzo continua a giocare in condizioni fisiche non perfette. Anche domenica è sceso in campo con una fasciatura per un fastidio agli adduttori e giovedì in Europa League sarà ancora in campo. Dovrà fare gli straordinari, perché a fine mese Mancini lo convocherà in Nazionale. A maggio diventerà per la seconda volta papà, con la nascita di Thomas.

Leggi anche: È la Roma dei pesi leggeri: adesso Fonseca sente la nostalgia di Dzeko

Tiago Pinto prepara il rinnovo del contratto. Lorenzo avrà un ingaggio importante, sarà stracciata la clausola e sarà messo in condizione di restare a vita in giallorosso. C’è stato un incontro la scorsa settimana tra il dirigente portoghese e uno degli agenti di Pellegrini, Giampiero Pocetta. L’incontro è servito per conoscersi e si è deciso di comune accordo di rivedersi a fine stagione.