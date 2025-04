Pagine Romaniste (G. Rufino) – Certe storie sembrano scritte per tornare sempre al punto di partenza. Lorenzo Pellegrini e il derby della Capitale: ancora una volta, è qui che si decide tutto.

Il capitano giallorosso, da tempo ormai non più intoccabile, protagonista di una stagione opaca — 22 presenze, solo 2 gol e 1 assist — torna sotto i riflettori, ma non per le sue giocate. Il suo nome circola di nuovo sul mercato: Pellegrini potrebbe essere la contropartita tecnica per portare definitivamente Alexis Saelemaekers alla Roma. Destinazione Milano, sponda rossonera. Un’ipotesi che, anni fa, sarebbe sembrata impensabile. Oggi, invece, potrebbe essere concreta.

Non è la prima volta. A gennaio si parlava di uno scambio con Frattesi, poi arrivò quel 5 gennaio, giorno del derby. A sorpresa Ranieri lo schiera titolare, tra lo scetticismo generale. Ma Pellegrini risponde da capitano: segna, firma uno dei due gol che stendono la Lazio. Da lì le voci si affievoliscono, ma il rendimento resta basso, e le ombre ritornano.

Ora, di nuovo alla vigilia del derby, c’è in ballo molto più di tre punti. Pellegrini che non segnava dalla stagione 2021-22 in un derby con una punizione precisa sotto al sette, non ha mai segnato in entrambi nella stessa stagione. Sarebbe la prima volta. Sarebbe il momento perfetto. Sarebbe il modo per dire, ancora una volta, che questa città gli appartiene.

La domanda, ora, è se basterà un’altra magia — una punizione a giro, un inserimento, un destro all’incrocio — per salvargli il posto. Oppure, se questa volta, sarà davvero troppo tardi. Perché il calcio non aspetta. E Roma, forse, nemmeno più lui.