Giornata speciale per Lorenzo Pellegrini, che si prepara al rientro in campo dopo il lungo stop per infortunio. Il capitano giallorosso, fermo dallo scorso aprile, ha ripreso ad allenarsi in gruppo e punta a essere protagonista nella nuova stagione. Intanto, il numero 7 romanista ha partecipato alla seconda edizione dell’evento All’Ombra del Parco a Sabaudia, condotto da Paolo Ghisoni, in occasione della presentazione del libro LGI Stories.

Pellegrini si è intrattenuto con i tifosi per foto e autografi, raccontando la sua carriera e le emozioni vissute con la maglia della Roma e della Nazionale. “Ho coronato il sogno della mia vita. Quello di giocare nella squadra che amo, fare il capitano, vincere un trofeo e alzarlo. Questo sogno me ne ha fatto realizzare un altro: vestire la maglia della Nazionale e cantare l’inno, che è un’esperienza incredibile. Lì non c’è bisogno di contratti, anzi, devi sentirti onorato”.