Pellegrini guida la Roma all’italiana

Il Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Fonseca cambia la Roma e si affida agli italiani. Il tecnico portoghese contro il Milan deve fare i conti con il turnover e con alcune condizioni fisiche non al 100%. La Roma italiana comincia dal portiere, con Mirante al posto di Pau Lopez. A destra torna Zappacosta alla prima da titolare dopo l’infortunio, mentre al centro ci sarà Gianluca Mancini, anche lui al rientro dopo il problema al gomito. A centrocampo Cristante avrà un posto da titolare con Diawara che si accomoderà in panchina. L’ultimo italiano sarà Lorenzo Pellegrini che nel ruolo di trequartista avrà il compito di rifinire i palloni per Edin Dzeko, proprio come fatto contro la Sampdoria. Ieri sera i giocatori sono partiti con un volo charter da Fiumicino. I dirigenti al seguito sono Fienga, Baldissoni, Zubiria e Calvo.