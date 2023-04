Pellegrini: “Era da Roma-Liverpool che non provavo questa sensazione. Questo ti aiuta e ti fa capire che devi vincere e dare tutto per queste persone”

Lorenzo Pellegrini, è stato intervistato ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Feyenoord. Queste le sue parole:

Una delle notti europee più belle. Avete ripreso con cattiveria la partita. “L’emozione di questa serata parte da prima della partita. Quando siamo arrivati allo stadio siamo stati accolti da un pubblico incredibile. Era da Roma-Liverpool che non provavo questa sensazione. Questo ti aiuta e ti fa capire che devi vincere e dare tutto per queste persone”.

Senti meno la pressione dopo aver segnato nello scorso match. Cosa hai vissuto prima del check del Var?

“I momenti prima della convalida del gol sono stati attimi di attesa. Sapevamo che quella rete avrebbe fatto finire la partita. Era importante per me, questa felicità che ho trovato me la tengo stretta perché fa rendere meglio me e la Roma”.

Mi racconti la qualità che c’è li davanti. C’erano critiche perché non arrivavano gol e adesso arrivano.

“Noi facciamo sempre il massimo. I gol non arrivavano perché sprechiamo tanto, però creiamo molto. Ora siamo più cinici, questo finale di stagione sarà importante sia in coppa che in campionato. È difficile capire come si metterà il campionato visto che con le penalizzazioni prima fanno delle cose e poi altre”.