Pellegrini-El Shaarawy a Torino sul volo privato dei Friedkin

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Fare gruppo aiuta nei momenti difficili. Così ieri mattina Pellegrini ed El Shaarawy sono partiti con l’aereo privato del presidente Friedkin per essere vicini ai compagni in questa delicata trasferta. Il primo era squalificato, il secondo ancora in ritardo di condizione, ma erano in tribuna all’Allianz Stadium. Dan e Ryan Friedkin sono partiti da Ciampino, insieme a loro anche i due giocatori e il Ceo Fienga. Il Faraone si candida per l’Udinese: “Sto bene, ce la faccio per la prossima partita“.