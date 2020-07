Pellegrini e Smalling, che rebus

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma è già concentrata sul Siviglia. I risultati dell’ultima giornata hanno svuotato di significato la gara contro la Juventus. In questi giorni la squadra giallorossa si sta allenando a Vinovo e domani sera sarà soprattutto l’occasione per testare Zaniolo in vista dell’Europa League: scenderà in campo da titolare per la prima volta dopo l’infortunio al ginocchio. Il dubbio più grande di Fonseca per il futuro riguarda Chris Smalling. Al momento non c’è accordo tra Roma e Manchester United neppure per estendere il prestito per la sola partita contro il Siviglia. Il difensore inglese sabato sera chiuderà la sua esperienza alla Roma. Anche se si dirigenti giallorossi proveranno fino all’ultimo a trovare un accordo, il Manchester United vuole i soldi anche solo per permettergli di giocare la prima partita di Europa League. Altra questione spinosa, seppur di altra natura, è quella legata a Pellegrini. Oggi il professor Pesucci toglierà a Lorenzo i tamponi, dopo l’intervento chirurgico per la riduzione della frattura nasale. Se non avrà dolore, da domani potrà riprendere gli allenamenti per la parte atletica, senza contrasti. L’obiettivo dell’azzurro è quello di giocare contro il Siviglia, giovedì a Duisburg, con la mascherina protettiva in carbonio.