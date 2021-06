Pellegrini e Mancini le priorità di Pinto

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo e J. Aliprandi) – Prima vendere, poi comprare e rinnovare. La Roma ha un estremo bisogno di cedere almeno una parte di oltre quindici giocatori non strategici per sfoltire la rosa, abbassare il monte ingaggi e riuscire a creare un tesoretto per poter finalmente dare il via anche alla campagna acquisti.

Ma anche alle trattative per allungare i contratti di quei giocatori che la prossima stagione andranno in scadenza o che si sono meritati il rinnovo. Primo fra tutti Lorenzo Pellegrini, che è in attesa di segnali da parte della Roma per legarsi ulteriormente al club che tifa da quando era bambino. L’incontro per prolungare il contratto slitta ancora. Il suo agente Pocetta questa settimana non è a Roma.

Tiago Pinto e i procuratori del capitano prendono ancora tempo, probabilmente fino all’inizio di luglio. Il club giallorosso deve fare prima qualche cessione. Una situazione che crea qualche preoccupazione tra i tifosi. Il centrocampista nonostante le lusinghe di Barcellona e Liverpool vuole rinnovare, seguendo le orme di Totti e De Rossi e continuare nel club giallorosso la tradizione di capitani romani e romanisti.

Non è un caso che tutti i rinnovi siano fermi, non solo quello di Pellegrini. Anche quelli di Darboe e di Mancini. Il difensore ha tante richieste, ieri il suo agente ha parlato anche con l’Inter, la Roma presto affronterà anche la sua situazione. La Roma vuole blindare Ebrima Darboe e Gianluca Mancini, tra i protagonisti del finale di stagione giallorosso e due giovani che Pinto non vuole lasciarsi sfuggire.

Sul centrocampista gambiano si sono interessati alcuni club della Premier, la rivelazione del settore giovanile giallorosso presto firmerà il rinnovo per poter cominciare la prima vera stagione in prima squadra. Mancini sarà una delle colonne portanti della squadra di Mourinho, sia per la sua affidabilità nel reparto arretrato, sia per il suo carisma che si lega alla perfezione con quello dello Special One.