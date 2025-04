Il Messaggero (G. Lengua) – Lorenzo Pellegrini deve cambiare marcia. Oggi potrebbe essere l’ultimo derby romano di Lorenzo perché il suo rapporto con la Roma si sta sgretolando sempre di più ogni giorno che passa. Il rapporto con la tifoseria è ai minimi storici e anche quello con la società per via di un ingaggio troppo alto e di un rendimento che non soddisfa le aspettative. Negli ultimi giorni Claudio lo ha visto sereno, ci ha parlato e ha capito che potrebbe essere pronto a replicare la prestazione dell’andata, quando segnò il gol dell’1-0 dopo 10 minuti dal fischio d’inizio.

Ranieri ha fatto di tutto per rilanciarlo, lo ha persino paragonato a Lampard e ha recentemente svelato che è il calciatore che si allena meglio durante la settimana. In partita, però, qualcosa cambia perché non riesce a mettere in campo tutte le sue qualità. Nel 3-4-2-1 potrebbe giocare in una posizione ibrida, ricoprendo il ruolo di trequartista accanto a Soulé e quello di mezzala all’occorrenza se il modulo dovesse trasformarsi in un 3-5-2. Proverà a giocare al massimo le ultime sette partite stagionali per guadagnarsi una proposta di rinnovo in vista del suo ultimo anno di contratto. La sensazione al momento è di un addio anticipato: se in estate arriverà una proposta concreta, lui e la dirigenza potrebbero accettarla.