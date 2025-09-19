Il derby di Roma non si gioca soltanto sul campo, ma anche nell’attesa e nella passione che accompagna i giorni precedenti alla stracittadina. Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso ancora a secco di minuti in campionato, ha voluto mandare un messaggio forte ai tifosi in vista della sfida con la Lazio.

Come riportato dai suoi canali social, il centrocampista ha condiviso la foto di una coreografia della Curva Sud del 2020 – nel derby terminato 1-1 – accompagnandola con la frase: “Questo stemma nelle vene, questo stemma mi appartiene”. Un segnale chiaro di appartenenza e di voglia di farsi trovare pronto, nonostante le difficoltà di questo avvio di stagione.

Dopo un’estate in cui si era parlato di un suo possibile addio, Pellegrini ha ricevuto nuove conferme da Gian Piero Gasperini e potrebbe trovare spazio già domenica, magari a gara in corso. Lo scorso anno fu proprio un suo gol all’andata a illuminare il derby, diventando una sorta di momento di riscatto personale. Adesso, la sua carica emotiva potrebbe trasformarsi ancora una volta in un’arma per la Roma.