Il Tempo (L. Pes) – “Voglio recuperare Dovbyk, lo stesso Pellegrini”, ha detto Gasperini chiuso il mercato. Due le missioni: rilanciare l’attaccante ucraino, a un passo dall’addio ma ancora patrimonio della Roma dopo i 17 gol della scorsa stagione, e gestire il lento addio dell’ex capitano, che saluterà probabilmente a gennaio.
Ferguson oggi è più funzionale al gioco, mentre Pellegrini potrà tornare utile a centrocampo quando mancherà El Aynaoui. Due percorsi diversi ma stimolanti per Gasp, che intanto prosegue il lavoro a Trigoria con un test amichevole contro il Roma City.