Pagine Romaniste – Vince la Roma. I giallorossi superano per 2-0 l’Udinese grazie ai gol, uno per tempo, di Gasperini e Celik, al suo primo centro in Serie A. Tre punti pesanti nella corsa al quarto posto, anche alla luce degli stop delle dirette concorrenti.

Una partita complicata e molto fisica, che dopo i primi minuti di confusione la squadra di Gasperini ha iniziato a controllare, sfiorando più volte il gol. La svolta arriva intorno al quarantesimo, quando Kamara, con un intervento scoordinato, tocca la palla di mano e Collu, dopo revisione, concede il rigore. Questa volta sul dischetto va Pellegrini, che è glaciale nello spiazzare Okoye. Da segnalare l’infortunio di Dovbyk, costretto a lasciare il campo.

Nella ripresa la Roma gestisce il gioco in totale controllo, pur senza creare molte occasioni. Il gol del definitivo 2-0 arriva al quarto d’ora, quando Mancini e Celik costruiscono sulla destra e proprio il turco sigla il raddoppio.

Negli ultimi minuti Svilar si prende la scena con un intervento miracoloso su Zaniolo e poi con un’ottima parata sul colpo di testa di Bayo.

Ora la sosta, ma con la certezza di guardare tutti dall’alto della classifica per almeno due settimane.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (90′ Ghilardi), Cristante, Koné, Wesley (90′ Ziolkowski); Soulé (74′ El Shaarawy), Pellegrini (74′ El Aynaoui); Dovbyk (40′ Baldanzi).

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Bailey, El Shaarawy.

All.: Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala e Bailey.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele (53′ Palma), Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom (72′ Piotrowski), Atta, Kamara (82′ Zemura); Zaniolo (82′ Bayo), Buksa (72′ Davis).

A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bayo, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Modesto.

All.: Runjaic.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: –

Arbitro: Collu.

Assistenti: Cipressa e Trinchera.

IV uomo: Mucera.

Var: Dionisi.

Avar: Fabbri.

Marcatori: Pellegrini (R), Celik (R).

Ammoniti: Cristante (R), Pellegrini (R), Karlstrom (U), Hermoso (R).

Espulsi:

90’+4 – VINCE LA ROMA. I giallorossi si impongono per 2-0 sull’Udinese grazie ai gol di Pellegrini e Celik. Gasp passerà la sosta in testa alla classifica.

90′ – Concessi quattro minuti di recupero.

90′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Wesley e Celik. Dentro: Ghilardi e Ziolkowski.

89′ – Palo dell’Udinese. Buona azione da sinistra a destra che libera al tiro Atta da appena dentro l’area e dopo una deviazione colpisce il montante.

85′ – Occasione per l’Udinese. Calcio d’angolo dalla sinistra battuto bene da Atta che trova Bayo. Svilar vola sullo stacco dell’attaccante e salva la Roma, anche se probabilmente la sfera sarebbe finita in out.

82′ – Doppio cambio per l’Udinese. Fuori: Zaniolo e Kamara. Dentro: Bayo e Zemuro.

79′ – Recupero palla di Baldanzi che poi serve Cristante al limite. Dopo un dribbling il centrocampista gira per El Shaarawy che da posizione defilata cerca il secondo palo ma non sorprende Okoye.

78′ – Combinazione nello stretto tra Cristante e Baldanzi che poi cerca il tiro a giro, ma viene chiuso in angolo.

74′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Soulé e Pellegrini. Dentro El Aynaoui ed El Shaarwy.

73′ – MIRACOLO DI SVILAR. N’Dicka passa il pallone a Zaniolo che arriva al dischetto e calcia, ma il portiere serbo in uscita salva la Roma.

72′ – Doppio cambio per l’Udinese. Fuori: Buksa e Karlstrom. Dentro: Davis e Piotrowski.

62′ – Ammoniti Karlstrom e Hermoso per un battibecco.

61′ – GOL DELLA ROMA. Azione perfetta da sinistra a destra che libera all’uno due Mancini e Celik. Il centrale si sovrappone in area e rimette dietro per il turco che di piattone raddoppia.

60′ – Contropiede dell’Udinese guidato da Zaniolo che poi serve Karlstrom che viene murato da N’Dicka al momento del tiro.

56′ – Calcio d’angolo dalla destra per la Roma che però viene difeso bene dalla retroguardia dell’Udinese.

53′ – Cambio per l’Udinese. Palma prende il posto di Kabasele.

51′ – Dopo un rimpallo al limite dell’area la palla arriva buona per Buksa che ha il tempo di stoppare e mirare, ma manda centrale.

46′ – Ricomincia il match.

SECONDO TEMPO

45’+5 – Finisce il primo tempo all’Olimpico con la Roma avanti grazie al rigore di Pellgrini. Emergenza in attacco per via dell’infortunio Dovbyk sostituito da Baldanzi.

45’+4 – Ammonito Pellegrini per aver allontanato il pallone.

45′ – Concessi quattro minuti di recupero.

42′ – GOL DELLA ROMA. Pellegrini guarda Okoye e lo spiazza.

41′ – Dopo revisione al var Collu concede rigore per la Roma.

40′ – Dovbyk lascia il posto per Baldanzi

38′ – Gioco fermo per un problema fisico di Dovbyk.

35′ – Dagli sviluppi di una punizione Kamara tira dai venticinque metri e quasi sorprende Svilar che in qualche modo para.

29′ – PALO DELLA ROMA. Ripartenza che porta al tiro dal limite dell’area Cristante che dopo una deviazione colpisce il montante a Okoye battuto.

28′ – Ammonito Cristante che entra in ritardo su Karlstorm.

26′ – Occasione Udinese. Lancio a scavalcare la difesa della Roma per Atta che arriva fino all’area di rigore, si ferma e calcia, ma manda largo.

23′ – Occasione Roma. Soulé si accentra e tira, ma viene rimpallato. La carambola finisce in area per la testa di Pellegrini che però gira fuori.

21′ – Occasione Roma. Azione da destra a sinistra. Wesley rientra e crossa e torva al limite dell’arietta Celik che manda fuori per pochissimi centimetri.

15′ – Uscita sbagliata della Roma in pressing che lascia spazio alla corsa dell’Udinese. Il cross di Zaniolo però non trova nessun compagno in area.

13′ – Occasione Roma. Una palla respinta corta dalla difesa dell’Udinese diventa buona per il tiro di Konè che viene ribattuto in extremis.

9′ – Hermoso si sgancia sul fondo e guadagna il primo angolo della partita. Sugli sviluppi difende bene la difesa ospite.

8′ – Partita molto fisica con tanti duelli in mezzo al campo.

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO

– LIVE