Ci sono gol che vanno oltre il semplice risultato e diventano segnali, soprattutto quando arrivano in partite cariche di tensione e significato. Il pareggio della Roma contro il Milan passa anche dal piede e dalla personalità del suo capitano, capace di lasciare il segno entrando dalla panchina.

All’indomani della sfida, Lorenzo Pellegrini ha affidato il suo pensiero ai social, come riportato dallo stesso profilo Instagram del centrocampista giallorosso. Un messaggio breve ma chiaro, che sottolinea attaccamento e spirito di sacrificio: “Sempre pronti a dare tutto per questi colori. A testa alta!”.

Parole che accompagnano un gol pesante, arrivato in un momento delicato della gara e fondamentale per fissare il risultato finale. Un segnale importante anche a livello emotivo, con Pellegrini che ribadisce il suo ruolo di leader all’interno del gruppo e la volontà della squadra di affrontare il percorso con orgoglio e determinazione.