Pellegrini ora ha fretta. C’è bisogno di crescere e diventare come Totti

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – A 24 anni Lorenzo Pellegrini è già uomo. Sposato da due anni, con una bimba che ne compierà a breve uno, il numero 7 vuole completare il suo processo di maturazione anche per quanto riguarda la sua carriera. La sua intenzione è quella di rimanere nella Capitale, ma c’è un contratto in scadenza al 2022 da prolungare ed una clausola rescissoria da togliere. L’idea di Lorenzo comunque resta quella di non far valere la clausola, a meno che non sia direttamente la Roma a chiederglielo. Intanto però le trattative per il rinnovo proseguono. Ci sarà poi da trovare anche una maggior integrità fisica, che gli permetta, a differenza di quanto accaduto negli ultimi mesi, di giocare con continuità, trascinando la sua Roma e avvicinandosi sempre più a ciò che fin da piccolo ha sognato: essere un nuovo Totti.