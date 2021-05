Pellegrini diserta Marassi: è arrivato il secondo figlio Thomas

Il Messaggero (G. Lengua) – A poche ore dalla partenza per Genova, Lorenzo Pellegrini ha dovuto dare forfait per l’imminente nascita del secondo figlio Thomas. ieri mattina intorno alle 4.30 la moglie Veronica è entrata in travaglio e il centrocampista l’ha immediatamente accompagnata alla clinica Mater Dei.

Il piano era quello di stare accanto alla moglie per tutta la durata del parto e poi a metà mattina o al massimo nel tardo pomeriggio, salire su un aereo privato e raggiungere la squadra. Tutti i programmi, però, sono saltati: il parto è durato più del previsto e Pellegrini ha scelto di restare accanto alla moglie.

Thomas è nato intorno alle 19.30 ed è il secondo figlio della coppia, il primo è una bambina e si chiama Camilla nata ad agosto 2019. Paulo Fonseca, ovviamente, gli ha dato il via libera per restare a Roma nonostante i problemi di formazione.