La Repubblica (N. Maurelli) – Per Lorenzo Pellegrini la priorità è chiara: tornare a giocare con continuità. L’infortunio è ormai alle spalle e anche la questione della fascia da capitano, gestita direttamente da Gasperini, è stata archiviata. Da qui al mercato invernale sarà il campo a dettare il verdetto sul suo futuro, con una novità tattica che intriga e può cambiare le prospettive.

Il tecnico giallorosso lo sta infatti provando in mediana, un ritorno a un ruolo già interpretato in passato e che potrebbe rivelarsi decisivo. Gasperini ha grande stima per Pellegrini e non ha escluso di concedergli spazio già contro il Torino. La Roma, in quella zona, ha abbondanza di fisicità, ma quando servirà qualità e visione di gioco il nome dell’ex capitano sarà il primo sulla lista. Il prossimo obiettivo, dunque, è ritagliarsi minuti preziosi e sfruttare al meglio questa nuova collocazione tattica. Entro gennaio arriveranno le prime risposte: di rinnovo non si è ancora parlato, ma se Pellegrini saprà convincere sul campo, gli scenari potrebbero cambiare.