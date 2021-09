Pellegrini con i compagni a Trigoria prima del derby

Capitano e leader in tutto e per tutto. Nonostante questa sera non sarà a disposizione Lorenzo Pellegrini è comunque a sostegno dei compagni prima del derby. Il numero 7, autore di un inizio di stagione da favola, è stato con i compagni a Trigoria per dargli la giusta carica prima di una partita delicatissima come può essere un Lazio-Roma. Al suo posto giocherà Mkhitaryan con El Shaarawy protagonista sulla sinistra proprio per l’armeno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://twitter.com/ChiaraZucchelli/status/1442083661491408896