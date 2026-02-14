CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – “La maglia preferita che ho scambiato con un altro giocatore? Amo Messi, ma è quella che indosso. Il calcio è passione e quando puoi fare il lavoro del sogni nel posto dove sogni di giocare è incredibile”. Lo ha detto Lorenzo Pellegrini nel corso di un’intervista in inglese rilasciata a 247sports. “Essere un giocatore della Roma mi da sensazioni meravigliose. Ho iniziato qui a 9 anni e anche stamattina ho avuto la sensazione di essere un ragazzo molto fortunato. È un orgoglio rappresentare la Roma”.

Lorenzo, con il contratto in scadenza, ha già manifestato il desiderio di restare. Il suo accordo da 6 milioni netti a stagione però dovrebbe essere decurtato almeno della metà. I dialoghi non sono ancora entrati nel vivo e il tempo stringe, ma lui continua a guardare al futuro come se dovesse farne parte: “Vogliamo tomare in Champions e siamo sulla buona strada. Dobbiamo crederci e vincere a Napoli. Gli allenamenti di Gasperini sono duri, ma è un tecnico che ti migliora sotto tutti i punti di vista”.