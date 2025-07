Pellegrini celebra l’amore per la squadra: “Auguri Roma mia, 98 anni di amore vero”

Lorenzo Pellegrini, non si è mai presentato soltanto come il capitano della Roma, ma anche come il volto di una romanità autentica, viscerale, che si rinnova ogni giorno con orgoglio. E nel giorno del 98º compleanno del club, il numero 7 giallorosso ha voluto rendere omaggio alla sua unica squadra del cuore con una dedica che sui social è già diventata virale: “Auguri Roma mia, 98 anni di amore vero.”

Un messaggio semplice ma potentissimo, accompagnato da uno scatto che immortala una folla infuocata di passione: bandiere al vento, fumogeni, cori e striscioni, tra cui spicca un emblematico “Se po’ fa’”. Parole che raccontano l’anima di una tifoseria che non ha mai smesso di credere, sognare e lottare, proprio come il suo capitano in campo.

Pellegrini ha scelto di condividere questo momento su Instagram, aggiungendo il tag ufficiale del club. È un gesto che va oltre il ruolo di leader: è quello di un tifoso prima ancora che di un calciatore, cresciuto a Roma e con la Roma nel cuore. Un simbolo vivente di ciò che rappresenta indossare quella maglia.

Sul fronte cittadino, intanto, la Capitale si è tinta di giallorosso per celebrare i 98 anni dalla fondazione del club, avvenuta il 22 luglio 1927. Le strade del centro storico si sono animate con una festa spontanea, carica di emozioni e orgoglio, tra cori, fiaccole e tanta voglia di stare insieme. Una ricorrenza che ogni anno si trasforma in un inno all’identità romanista.