Pellegrini c’è, Zaniolo out

Corriere dello Sport (R. Maida) – Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini: il capitano ci sarà, dal primo minuto, ci teneva troppo a esserci dopo aver saltato il derby d’andata e non si risparmierà. Chi rischia di saltare il match contro la Lazio, invece, è Nicolò Zaniolo, reduce da tre partite storte e dai fischi dell’Olimpico dopo il cambio contro il Vitesse.

Mourinho ha parlato al giocatore, spiegandogli che preferisce usarlo come arma a partita in corso e se non cambierà idea riproporrà il modulo visto contro lo Spezia: 3-4-2-1, con Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Abraham.

La scelta è tecnica ma anche tattica, perché mira alla stabilità. Al posto del numero 22 giocherà Sergio Oliveira, favorito su Veretout. L’altro dubbio è a sinistra: El Shaarawy o Zalewski, con il polacco favorito. In difesa dovrebbero giocare Mancini, Smalling e Kumbulla.