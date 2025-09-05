Il Messaggero (D. Aloisi) – Quattro mesi dopo l’ultima volta, Lorenzo Pellegrini è tornato in campo. Dopo la semplice convocazione di Pisa, ieri ha giocato un’ora nell’amichevole vinta 8-0 contro il Roma City, tornando a calcare il terreno di gioco per la prima volta dal 4 maggio contro la Fiorentina, quando era stato sostituito da Ranieri all’intervallo.

Da allora, un lungo calvario tra infortuni e un’estate vissuta quasi da separato in casa. Il contratto scade nel 2026 e non sarà rinnovato: Pellegrini ha rifiutato Arabia e Turchia, deciso a restare in un campionato europeo di alto livello per provare a convincere anche Gattuso. Nel frattempo sarà a disposizione di Gasperini, che punta a recuperarlo non solo fisicamente, ma anche psicologicamente.

Dal ritiro dell’Italia è arrivato l’incoraggiamento dell’amico Mancini: “Ci darà una mano”. Resta da chiarire il suo ruolo: non più titolare fisso, ma possibile jolly a centrocampo. Contro il Roma City ha affiancato Cristante in mediana, ricevendo indicazioni continue dal tecnico. La sua posizione preferita resta però la trequarti, zona in cui Gasp ha chiesto rinforzi per tutta l’estate. Ora Pellegrini sfrutterà la sosta per recuperare il tempo perduto: ha saltato sia il ritiro di Trigoria che quello in Inghilterra e dovrà correre più degli altri per ritrovare la condizione.