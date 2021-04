Pellegrini, capitano senza più parole: “Difficile spiegare, ma ci proveremo”

Il Messaggero (G. Lengua) – Lorenzo Pellegrini prova a parlare da capitano e fa scudo sulla Roma: “Non ho nulla da rimproverare, nel primo tempo molto bene mentre nella ripresa non saprei cosa dire. Al ritorno proveremo a compiere un’impresa, abbiamo provato a preparare la partita come se fosse quella della nostra vita, lotteremo fino alla fine. L’intervallo? Ci siamo lasciati dentro lo spogliatoio dicendoci di continuare a lottare, sono successe tante cose ed è molto difficile parlarne. I bilanci si fanno alla fine, non siamo ancora usciti. Lo farò giovedì prossimo, su Fonseca non ho nulla da dire, sta facendo un percorso dove la Roma continua a migliorare giorno dopo giorno, poi è giusto che arrivi qualche critica dopo questa partita”.