Pellegrini, capitano con il caschetto

Il Messaggero (S. Carina) – In ottica stracittadina, senza dimentica la delicata trasferta di San Sebastian giovedì, la Roma recupera Cristante, ieri squalificato, e spera di riavere a disposizione sia Pellegrini che Belotti. Oggi il capitano si sottoporrà ad una tac di controllo. Se gli esami strumentali daranno esito negativo, si allenerà con un caschetto, per proteggere la ferita di 30 punti rimediata con i baschi. L’idea è quella di partire con la squadra e poi deciderne l’impiego in extremis.

Ma le notizie confortanti, in una serata da dimenticare, arrivano anche da Dybala e Wijnaldum. A Paulo ancora una volta è bastata una giocata per cambiare, anche se per poco, l’inerzia della partita, Gini sta invece carburando: ha sbagliato un paio di occasioni ma poi ha trovato la rete nel finale che se per il risultato non conta, può trasformarsi in un’iniezione di fiducia.