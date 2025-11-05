Lorenzo Pellegrini e la Roma sono stati vicini a dirsi addio. Nell’ultima sessione di calciomercato, infatti, l’uscita da Trigoria del 7 giallorosso sarebbe potuto effettivamente avvenire: “Ci ho pensato, ovviamente“, ammette il centrocampista. Sul piatto, però, poco di concreto: “Più che offerte, ci sono stati interessamenti“.

Nel mentre, l’infortunio: “È stato troppo determinante in quel momento. Ancora non mi allenavo con la squadra; ho fatto la prima panchina simbolica a Pisa, dopo essermi allenato una volta con gli altri. In più, sono uno a cui non piacciono le cose fatte all’ultimo: se devo fare una cosa, devo pensarci bene, essere convinto di ciò che faccio”, le parole rilasciate a Il Romanista.