Pellegrini, Abraham e El Shaarawy nella top 16 europea

Corriere della Sera (M. Perrone) – Ci sono ben 3 giocatori della rosa attuale nella top 16 all time dei cannonieri europei della Roma, e fino a poche settimane fa erano 4 prima della cessione di Zaniolo al Galatasaray. Davanti a tutti, irraggiungibili, Totti con 38 gol e Dzeko con 32; ma sul podio a quota 18 c’ё anche Manfredini, non così lontano dai 3 uomini a disposizione di Mourinho. Pellegrini è 6° con 12 reti insieme a Pruzzo e Voeller, gliene manca soltanto una per agganciare Del vecchio e De Rossi al 4° posto; poi, dopo Lojacono, Vucinic e Zaniolo a 11, appena fuori dalla top ten c’è Abraham a 10 con Cassano. E a 9, con Montella e Rizzitelli, c’è El Shaarawy; lui, a differenza di Pellegrini e Abraham, in questo 2022-23 è ancora a secco in Europa.