Pellegrini: “Abbiamo dominato la gara e siamo stati bravi a trovare i gol. Una grande squadra reagisce alle difficoltà che trova in campo”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Fiorentina-Roma 1-4. Queste le sue parole:

PELLEGRINI A ROMA TV

Questa volta non te lo toglie nessuno il gol…

No speriamo di no, è mio e me lo prendo. Sono contento per la vittoria perché era troppo importante.

La Fiorentina?

Loro sono un’ottima squadra, ti mettono in difficoltà, pressano alto, giocano bene la palla e hanno dei giocatori importanti. Noi siamo stati bravi perché abbiamo deciso noi il ritmo della gara e siamo stati bravi a trovare i gol, perché non è facile vincere qui secondo me.

Vittoria da grande squadra?

Sì, secondo me lo sono tutte. Questa è molto importante perché è l’ultima prima dei giorni di festa e alle volte non è facile trovare la giusta concentrazione. Una grande squadra trova la concentrazione vince le partite.

L’ultima dell’anno può distrarre qualche giocatore per le vacanze? Questa squadra può ambire a qualcosa di importante?

Questo ce lo eravamo detti. Sapevamo che questo era un pericolo e che non dovevamo sottovalutare la partita, perché loro sono una bella squadra. Ma non ci sentivamo in vacanza. Sono molto contento e orgoglioso di tutti i miei compagni. Per l’altra domanda penso di sì abbiamo tanto da migliorare e abbiamo voglia di migliorare, di correre tutti quanti insieme per aiutarci e secondo me questo fa di noi una squadra che può raggiungere anche l’impossibile. Non voglio fare quello che fa proclami o dire che questa squadra vincerà qualcosa, quello che è certo e che ce la metterà tutta.

Avete dimostrato di essere una grande squadra…

Secondo me è molto importante saper leggere le partite in campo, alle volte succedono delle cose alle quali uno non è preparato o alle quali uno non è pronto in quel momento. Una grande squadra reagisce e trova una soluzione alle difficoltà che trova in campo. Poi ovviamente noi facciamo sempre quello che ci viene chiesto, di tenere la palla a terra, di giocare, di muoverci e di divertirci. Stasera ci siamo riusciti. Speriamo di riuscirci il più possibile perché secondo me se giochiamo in questa maniera siamo una bella squadra. Correndo tutti quanti l’uno per l’altro siamo fastidiosi. Possiamo arrivare alla fine della stagione senza nessun rimpianto.

PELLEGRINI A SKY SPORT

Come avete fatto a dominare così tanto la partita?

È una cosa su cui lavoriamo molto, il fatto di dominare le partite. Loro sono un’ottima squadra, ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto quando hanno segnato il primo gol. Però dopo siamo stati bravi e fortunati perché abbiamo trovato il 3-1 per chiudere la partita.

Il primo gol di Dzeko nasce da una tua invenzione…

Diciamo che quello è stato un pochino d’istinto. Volevo calciare di sinistro ma ho visto che mi avevano tutti chiuso e sono tornato indeitro. È stato bravo Nicolò ad inserirsi. Sono cose su cui lavoriamo molto. Quando ho palla mi attaccano tutti gli spazi e per me è più semplice metterli in porta.

Ci racconti il tuo primo gol?

Sono molto contento perché lo cercavo da tanto. Contro la Spal c’è stata la deviazione e la Lega ha deciso di levarmelo. Per me non c’è problema, avranno fatto le loro considerazioni e hanno preso la loro scelta. Sono molto contento per questo gol perché mi serviva.

Che messaggio avete dato al campionato?

Nessuno, abbiamo dato il segnale che ci siamo, che abbiamo voglia di giocare, di divertirci e di migliorare, solo quello, Ci divertiamo tanto e secondo me è fondamentale per vincere le partite.