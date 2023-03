Pellegrini, 30 punti di sutura alla testa: out contro il Sassuolo

Lorenzo Pellegrini durante il match di ieri sera contro la Real Sociedad è stato costretto a lasciare il campo dopo un brutto colpo al volto. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante tramite Twitter, il capitano della Roma avrebbe ricevuto 30 punti di sutura per una ferita lacero contusa nella zona fronte-parietale. Da definire i tempi di recupero. L’unica certezza è che il numero 7 sarà out per il match di domenica sera contro il Sassuolo.

Infortunio Lorenzo #Pellegrini.

30 punti di sutura per la ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale.

Out con il Sassuolo.

Lunedì nuovi controlli.

Da valutare recupero tra una settimana contro la Real Societad — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 10, 2023