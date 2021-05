Pedro: “Sensazione speciale segnare nel derby. La vittoria è dedicata a tutti i romanisti” – FOTO

Pedro torna al gol nella serata più importante. L’attaccante spagnolo chiude la sfida contro la Lazio con un assoluto di pregevole fattura e torna a sperare in una permanenza in giallorosso. Il classe ’87 era stato infatti tra i più deludenti della stagione romanista, ma la rete decisiva potrebbe indicare una nuova era. Intanto il calciatore ha festeggiato con entusiamo il successo. “Una sensazione molto speciale aver segnato nel derby. Una vittoria molto voluta da tutta la squadra e dedicata a tutti i romanisti. Sempre Forza Roma!!”, il messaggio su Instagram. In attesa di conoscere il suo futuro con Mourinho, una bella soddisfazione.