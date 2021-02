Pedro: “Possiamo vincere in Europa”

Il Tempo (E. Zotti) – Pedro suona la carica. L’ex Chelsea, che sta pian piano recuperando la forma migliore, scalpita per tornare in campo il prima possibile per aiutare la Roma a mettere un trofeo in bacheca: “È un po’ di tempo che la squadra non vince – le sue parole ai canali del club giallorosso – spero che potremo competere per cercare di vincere qualche titolo“.

Pedro è convinto del potenziale di squadra e allenatore e punta all’Europa League: “Possiamo vincerla. Con la squadra che abbiamo possiamo arrivare fino in fondo. Fonseca è un allenatore vincente, lavora molto bene a livello offensivo e ha un modo di vedere il calcio che mi piace molto. È più facile lavorare con lui“.

Nel lunch match di domenica contro l’Udinese il numero 11 partirà inizialmente dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa. Con lui ci sarà El Shaarawy che continua ad allenarsi con la squadra e viaggia verso la prima convocazione. Ieri Reynolds è sceso in campo con il resto del gruppo per la prima volta, Smalling invece continua a lavorare a parte.