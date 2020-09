Pedro: “Molto contento di aver giocato la mia prima partita. Peccato non aver vinto” – FOTO

View this post on Instagram

Sono molto contento di aver giocato la mia prima partita con questa maglia e questa grande squadra. Un peccato non aver vinto, ora pensiamo alla prossima. DAJE ROMA!! 💪🐺🟨🟧🟥 Muy feliz por jugar mi primer partido con esta camiseta y este gran equipo. Lástima no lograr la victoria. Ahora a pensar en el próximo. #ForzaRoma @officialasroma #ASRoma #VeronaRoma