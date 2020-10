Pedro, l’affare insostituibile: è l’unico che gioca sempre dal 1′

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Sono bastate poche settimane, già non esiste una Roma senza Pedro. Lo dicono le scelte di Fonseca, che nelle prime cinque partite della stagione lo ha sempre schierato dall’inizio. E’ l’unico giocatore della rosa, portieri inclusi, ad averle giocate tutte da titolare. Probabilmente riposerà giovedì in coppa, ma in linea di massima appartiene a quella lista di giocatori che, se sono in condizione, vanno sempre in campo. Due gol segnati, una presenza costante nel gioco di squadra, l’effetto Pedro ha velocemente stravolto la Roma. Adesso le gerarchie non sono in discussione, ma sarà interessante vedere come Fonseca saprà gestire le rotazioni quando tornerà a disposizione Zaniolo.