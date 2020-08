Pedro, iniziata l’avventura romana: “Bello essere qui”

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – A Villa Stuart Pedro è arrivato con un’ora di anticipo insieme alla sua inseparabile fidanzata. E’ stato visitato alla spalla destra ed oggi inizierà fisioterapia con un uomo del club. Niente ufficialità però. La prossima settimana l’attaccante dovrà sostenere le visite mediche di rito e poi potrà diventare un calciatore della Roma. In un hotel dell’Eur comincia a prendere confidenza con la sua nuova realtà. Nel giro di qualche giorno tutti i tasselli burocratici dovrebbero essere messi a posto per far firmare il giocatore: biennale a tre milioni a stagione. Nei mesi scorsi ha scambiato molte parole con Fonseca visto che al tecnico piace chiamare personalmente i giocatori per convincerli a venire a Roma. Il portoghese intende schierarlo come trequartista esterno, in un 4-2-3-1, o direttamente alle spalle di Dzeko.