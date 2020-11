Pedro: in 6 gare ha segnato più di un anno al Chelsea

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – In 6 partite di campionato, 500 minuti giocati, Pedro ha già segnato più gol che in tutta la stagione scorsa con il Chelsea. Un dato che dà ragione a Fonseca che si è speso per portarlo in Serie A. Pedro è stato titolare in tutti i match ed ha giocato anche 103 minuti in Europa League. Per Fonseca è intoccabile anche se tiene d’occhio il suo minutaggio e solo in tre occasioni l’ha tenuto per tutti i 90 minuti. Nessuno poteva dubitare sulla classe di Pedro. Potevano esserci dubbi sulla sua tenuta atletica visto che ultimamente aveva giocato poco e si era infortunato alla spalla il primo agosto. Non solo ha recuperato in tempo per la prima di campionato, ma è stato subito protagonista.