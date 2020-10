Pedro illumina la notte. Fonseca punta sul trio con Dzeko e Mkhitaryan

La Repubblica (F. Ferrazza) – Primo gol di Pedro e primi tre punti stagionali. Una Roma un po’ opaca, che subisce tante palle gol dall’Udinese, riesce a portare a casa una vittoria grazie a una prodezza del campione spagnolo servito da un passaggio sbagliato di Becao. Un successo un po’ sofferto e che porta un po’ di serenità in casa romanista a ridosso della sosta per le nazionali. Dietro i giallorossi ballano leggermente anche a causa dell’inesperienza del trio difensivo Ibanez, Mancini, Kumbulla. In porta Mirante salva più volte la situazione, ormai di fatto titolare a 37 anni al posto di Pau Lopez. Intanto Pellegrini non andrà in ritiro con la Nazionale nonostante convocato: il centrocampista subirà una nuova operazione al naso (un intervento di rinoplastica programmato da tempo).