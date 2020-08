Pedro, firma rinviata: martedì nuova visita

Il Messaggero (S.Carina) – La visita di ieri mattina alla spalla non è bastata. Pedro ha svolto una risonanza magnetica che non è servita per avere un quadro post-operatorio completo. Per questo la Roma ha chiesto la cartellina clinica all’ospedale dove l’attaccante si è operato. Il documento arriverà già in giornata e sarà esaminato dallo specialista Castagna. La firma sul contratto è dunque slittata alla prossima settimana. Ieri pomeriggio, intanto, Pedro ha visitato 2-3 case dove potrebbe alloggiare.